В Кривом Роге покупатель пытался изнасиловать продавщицу одного из местных магазинов одежды. Видео с камер наблюдения было опубликовано на днях в сети Интернет, сообщает "Информатор".

Сначала мужчина спрашивает продавца за товар, а потом неожиданно набросился на женщину. На видео виден сам момент нападения. Известно, что женщина уже написала заявление в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.

Как уже сообщала Politeka, в январе в полиции Запорожской области сообщили подробности смерти 11-летнего Максима Самофалова. Тело мальчика нашли через пять месяцев после исчезновения. Оно было закопано в подвале частного дома. По подозрению в убийстве ребенка задержали двух мужчин 1976 и 1996 годов рождения. Один из них уже имеет судимость за изнасилование. Как сообщили в полиции, мальчик знал своих убийц.

Его часто видели в компании двух мужчин. Большую часть своей жизни Максим прожил с бабушкой. В интернат попал не так давно. Жить в этом учреждении ему не нравилось, поэтому парень частенько убегал оттуда. Он даже мог жить в подвале одного из подозреваемых добровольно, скрываясь, чтобы снова не попасть в интернат.

Напомним, в Днепре образовалась большая пробка: дорога заблокирована камнями

Также Politeka писала, что полиция назвала самые опасные улицы Днепра: где лучше не стоит находиться