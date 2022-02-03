В Каменском в одной из больниц города произошла ужасная трагедия. По данным пресс-службы Каменского районного управления полиции погиб 86-летний пациент стационара.

Как стало известно, трагедия произошла утром 3 февраля. Пожилой мужчина упал в открытую шахту лифта с высоты четвертого этажа. Он погиб на месте происшествия.

Каменским районом управлением полиции было открыто уголовное производство за нарушение требований законодательства об охране труда. Сейчас в больнице работают следователи, выясняющие все обстоятельства произошедшего.

Как уже сообщала Politeka, в Днепре образовалась огромная пробка из-за рассыпанных камней на дороге. Утром 2 января проезжая часть Набережной Победы была практически полностью засыпана камнями. Проехать там было невозможно, а некоторые камешки были достаточно большие и острые. Из-за этого за короткий промежуток времени образовалась автомобильная пробка, тянувшаяся из центра в сторону победы. Известно, что камни высыпались из грузовика, двигавшегося по набережной.

Работники коммунальных служб начали оперативно убирать дорогу и уже после обеда проехать по Набережной Победы стало значительно легче. Однако водителей просят по возможности выбирать другой маршрут. Тогда не придется стоять в тянучке или переживать за целостность автомобиля.

Напомним, в Днепре образовалась большая пробка: дорога заблокирована камнями

Также Politeka писала, что полиция назвала самые опасные улицы Днепра: где лучше не стоит находиться