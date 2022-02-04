Врачи Днепропетровской области продолжают фиксировать стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом
По состоянию на утро 4 февраля в области зарегистрировано 2115 новых больных COVID-19. Умерло от осложнений после коронавирус - 7 жителей региона.
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Как уже сообщала Politeka, в Одесской области за минувшие сутки обнаружено рекордное количество инфицированных - 4136 жителей. Эта цифра является самой большой за все время пандемии. Согласно данным Министерства здравоохранения, в регионе второй день подряд возглавляет антирейтинг по заболеваемости среди областей Украины. Из-за этого главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что Одесская область уже в ближайшие дни может перейти в "красную зону" карантина. В регионе наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация.
За прошедшие сутки наибольшее количество новых случаев заболеваемости на коронавирус также зарегистрировали в Львовской (3 791), Житомирской (3 310), Хмельницкой (2081) областях и городе Киеве (2869).
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Также Politeka писала, что полиция назвала самые опасные улицы Днепра: где лучше не стоит находиться