Такого бы не случилось, если бы вовремя хозяева простерилизовали животное

Полицейский из Днепра спас новорожденных щенков. Малышей выбросили в пакете в мусорный бак, сообщает "Афиша Днепра".

Как стало известно, полицейский Денис, выбрасывая мусор, заметил в мусорном баке пакет со щенками, к сожалению некоторые из них были мертвыми. Мужчина пытался спасти тех, что были живы. Он обратился за помощью к зоозащитникам города. Благодаря им и неравнодушным горожанам удалось быстро найти кормящую собаку. Теперь все малыши находятся в безопасности.

Зоозащитники Днепре отмечают, что эти щенки от домашней собаки. Просто ее хозяева решили не заморачиваться с малышами. Зооволонтеры очень надеются, что все щенки выживут. Однако этого можно было избежать, если бы вовремя собака была стерилизована.

Как уже сообщала Politeka, в реке под Днепром рыбаки произвели рыбу, имеющую признаки опасной болезни. Во время рыбалки на реке Волчья возле Павлограда были выловлены огромные щуки. Все рыбины имели признаки так называемой "щучьей чумы". Этим заболеванием болеет почти все пресноводная рыба. Ни люди, ни животным есть инфицированную рыбу категорически запрещается, потому что иначе можно сильно отравиться. Вообще рыбу, имеющую признаки "щучьей чумы" рекомендовано закапывать глубоко в землю, чтобы животные, в частности собаки, ее не съели.

Напомним, в Днепре образовалась большая пробка: дорога заблокирована камнями

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