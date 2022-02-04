В Павлограде неизвестные украли герб города со стелы, а также разбили лавочки и урны на детской площадке. Об этом
В частности, отмечается, что действия вандалов в городе заметили в начале февраля. Герб города исчез со стелы, находящейся за стороны Донецкого направления. Неизвестный вскарабкался на самый верх конструкции, открутил герб и скрылся с ним в неизвестном направлении. Сейчас вандала и герб разыскивает полиция.
Также вандалы разбили одну из местных детских площадок. Утром 4 февраля, работники парка им. Комарова обнаружили, что на любимом месте отдыха детей сломанные две лавочки. Неизвестные оторвали брусья на спинке и на сиденьях. А также изрядно погнули железную урну.
Ани Лорак в купальнике не смогла забыть о работе даже на фоне пальм: "Уже не знает, чем привлечь внимание"
50-летний Эктор Хименес-Браво наконец показал свою тайную возлюбленную: "Доброй ночи"
Снег, порывистый ветер и не только: украинцев предупредили о новых погодных испытаниях
Снег и дожди накроют Украину, ударит мороз до -10: синоптики предупредили об опасности
Жизнь беременной девушки трагически оборвалась под Киевом, подробности и фото: "Сидела рядом с мужем"
В коммунальном предприятии "Уютный город" сообщили, что подобные действия подпадают под статью "Хулиганство". Согласно действующему законодательству за это полагается штраф в сумме от 1000 до 2000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом. Нарушителей будет разыскивать полиция, а работники коммунального предприятия должны устранить все проявления вандализма.
Напомним, в Днепре образовалась большая пробка: дорога заблокирована камнями
Также Politeka писала, что полиция назвала самые опасные улицы Днепра: где лучше не стоит находиться