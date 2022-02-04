Данные действия подпадают под статью "Хулиганство" и наказываются штрафом или арестом.

В Павлограде неизвестные украли герб города со стелы, а также разбили лавочки и урны на детской площадке. Об этом сообщает местное издание "5632.com.ua".

В частности, отмечается, что действия вандалов в городе заметили в начале февраля. Герб города исчез со стелы, находящейся за стороны Донецкого направления. Неизвестный вскарабкался на самый верх конструкции, открутил герб и скрылся с ним в неизвестном направлении. Сейчас вандала и герб разыскивает полиция.

Также вандалы разбили одну из местных детских площадок. Утром 4 февраля, работники парка им. Комарова обнаружили, что на любимом месте отдыха детей сломанные две лавочки. Неизвестные оторвали брусья на спинке и на сиденьях. А также изрядно погнули железную урну.

В коммунальном предприятии "Уютный город" сообщили, что подобные действия подпадают под статью "Хулиганство". Согласно действующему законодательству за это полагается штраф в сумме от 1000 до 2000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом. Нарушителей будет разыскивать полиция, а работники коммунального предприятия должны устранить все проявления вандализма.

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