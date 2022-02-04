В Днепре две собаки бойцовской породы едва не загрызли женщину во время прогулки. Шокирующее видео было опубликовано в Telegram-канале "Днепр оперативный".

Как стало известно, женщина прогуливалась дворами вместе со своим маленьким собокой домашним любимцем на жилом массиве Красный Камень. Неожиданно на ее домашнего любимца напали две собаки бойцовской породы. Они ругали и пытались укусить маленькое животное. Женщине не оставалось ничего другого, как накрыть своего любимца собственным телом. Похоже именно это и спасло зверушку от ужасной смерти.

Но бойцовых собак это не остановило. Они начали нападать на женщину. Известно, что животные были вместе с хозяином. Мужчина выгуливал их без намордников и поводков. А это является грубым нарушением правил содержания домашних животных. Из видео видно, что мужчина пытается оттащить собак от женщины, однако это ему не удается. Лишь после того, как собаки самостоятельно успокоились, хозяин смог их ввести. Пользователи социальных сетей сообщили, что на момент инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В полиции города сообщили, что составили административный протокол на 42-летнего хозяина бойцовских собак.

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