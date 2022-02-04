В Павлограде полицейские задержали двух мужчин, которые в Новогоднюю ночь ограбили местного жителя. Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области, двое парней жестоко избили 46-летнего мужчину.

Они били мужчину по голове и телу. А потом украли у него личные вещи, в том числе верхнюю одежду и мобильный телефон. И уже без сознания мужчину сбросили с дамбы. Затем злоумышленники скрылись. Пострадавшего заметили местные жители и вызвали скорую и полицию. Врачи диагностировали у мужчины многочисленные травмы различной степени тяжести и немедленно доставили в ближайшую больницу.

В свою очередь полицейские начали отрабатывать камеры видеонаблюдения, расположенные вблизи места происшествия. Также были проверены ломбарды. В течение непродолжительного времени было установлено, что к преступлению причастны 19-летний и 32-летний мужчины. Оба местные жители. Во время обыска их помещений были найдены вещественные доказательства. Нападавшие были задержаны.

В начале февраля задержанным мужчинам сообщено о подозрении в совершении разбоя, что был совершенный по предварительному сговору сторон. В случае доказательства их вины им угрожаю заключение сроком от 7 до 10 лет. Сейчас оба задержанных находятся под стражей.

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