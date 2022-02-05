В пятницу, 4 февраля, произошло ограбление отделения банка по улице Строителей в Днепре. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на ряд СМИ и пабликов в соцсетях.
Около 17.15 к сотруднице учреждения подошел неизвестный в маске и перчатках. Он начал разговор о жизни, а затем мужчина из рюкзака достал пистолет и под его угрозой заставил подвести в кассу с требованием выдать все наличные.
Кассир подготовила пакет с остатками выручки, сумма которой была незначительной. Сотрудница таки успела нажать на "тревожную кнопку", и услышав сирену, грабитель скрылся, но забрал с собой, по информации сайта Днепр Оперативный, 52 тысячи гривен.
Сейчас идут поиски преступника, его рост примерно 170 сантиметров, был одет в серую куртку с оранжевыми вставками и зеленые камуфляжные штаны. При себе имел черный рюкзак.
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Сайт РБК Украина сообщил, что служба безопасности банка объявила о вознаграждении в размере 100 тысяч гривен за любую информацию о грабителе. Для этого нужно позвонить по телефонам (056) 716 35 02 или (067) 565 12 34, написать письмо на электронную почту dezhurka@pbank.com.ua, или сообщить другим способом. В ПриватБанке гарантируют анонимность.
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