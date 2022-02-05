Отделение ПриватБанка ограбили, сейчас идет поиски злоумышленника, а также за любую информацию о преступнике объявлено вознаграждение в 100 тысяч гривен.

В пятницу, 4 февраля, произошло ограбление отделения банка по улице Строителей в Днепре. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на ряд СМИ и пабликов в соцсетях.

Около 17.15 к сотруднице учреждения подошел неизвестный в маске и перчатках. Он начал разговор о жизни, а затем мужчина из рюкзака достал пистолет и под его угрозой заставил подвести в кассу с требованием выдать все наличные.

Кассир подготовила пакет с остатками выручки, сумма которой была незначительной. Сотрудница таки успела нажать на "тревожную кнопку", и услышав сирену, грабитель скрылся, но забрал с собой, по информации сайта Днепр Оперативный, 52 тысячи гривен.

Сейчас идут поиски преступника, его рост примерно 170 сантиметров, был одет в серую куртку с оранжевыми вставками и зеленые камуфляжные штаны. При себе имел черный рюкзак.

Сайт РБК Украина сообщил, что служба безопасности банка объявила о вознаграждении в размере 100 тысяч гривен за любую информацию о грабителе. Для этого нужно позвонить по телефонам (056) 716 35 02 или (067) 565 12 34, написать письмо на электронную почту dezhurka@pbank.com.ua, или сообщить другим способом. В ПриватБанке гарантируют анонимность.

Напомним, в ПриватБанке рассказали, как будут платить детям

Как сообщала Politeka, клиентов ПриватБанка известили о важных изменениях, кого коснется

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о блокировке банковских карт, в чем причина