В Днепре в одной из квартир в доме по переулку Добровольцев правоохранители нашли труп пожилого мужчины. Как
Когда полицейские приехали на место вызова, они выяснили, что на люстре действительно присутствуют следы крови. Впоследствии в квартире, расположенной этажом выше, был найден труп 60-летнего мужчины.
Пока в полиции не сообщают подробности смерти ссылаясь на тайну следствия.
Как уже сообщала Politeka, в конце прошлого года хозяина одной из квартир в Днепре обнаружили в ней незваного гостя. Как выяснилось, ранее судимый мужчина повредил замок входной двери и попал в квартиру. Там он ничего не воровал, а просто жил.
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Незваного гостя хозяева обнаружили лишь через два месяца. В суде мужчина полностью признал свою вину. Он был осужден по статье "Нарушение неприкосновенности жилища". Согласно решению суда мужчина получил один год ограничения свободы с испытательным сроком один год.
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