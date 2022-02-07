В Днепре на 7 февраля синоптиками объявлено штормовое предупреждение. Согласно сообщению сайта ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области в регионе ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с.

Уровень опасности - желтый. В понедельник, 7 января, погода будет облачной, но с прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Водителям следует быть внимательными - на дорогах возможна гололедица. В течение дня будет дуть южный ветер, днем порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 0-5 мороза, днем воздух прогреется до 8 градусов тепла.

Во вторник, 8 января, ожидается облачная погода, в день возможен дождь или мокрый снег. На дорогах будет гололедица. Ветер северо-западный с порывами 7/12 м/с. В течение суток температура воздуха составит 0-5 градусов тепла.

9 февраля будет переменчиво, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 5 градусов мороза, днем воздух прогреется до 5 градусов тепла. На дорогах - гололедица.

Как уже сообщала Politeka, в течение нескольких дней синоптики почти ежедневно объявляют штормовое предупреждение практически для всех регионов Украины. Особенно это касается Западной Украины. Так, на 7 февраля чрезвычайники сообщили о значительной снеголавинной опасности на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Львовской областях.

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