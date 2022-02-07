Видимых причин для совершения такого ужасного поступка у женщины не было.

В Днепре, 6 февраля, под окнами одной из многоэтажек, прохожие нашли тело женщины. Как сообщает "Репортер", женщина была местной жительницей.

Когда правоохранители прибыли на место трагедии выяснилось, что погибшая выпала из окна 4-го этажа. Медики лишь констатировали смерть женщины. Выяснилось, что погибшая 1971 года рождения, проживала в доме вместе с семьей.

В тот трагический день вся семья собралась за столом, чтобы выпить чаю. Вдруг женщина попросила свою дочь снять ей крестик. После чего ушла в другую комнату. Собравшиеся через некоторое время заметили, что в квартире стало слишком прохладно. Поэтому решили проверить окна. В комнате погибшей оно было нараспашку. Затем присутствующие заметили погибшую под окнами.

Известно, что женщина не оставила предсмертной записки. Также родственники уверяют, что погибшая не разговаривала о самоубийстве. Мотивы такого уступка женщины также не известны.

Правоохранители сейчас проводят расследование: ищут возможных свидетелей, а также изучаются данные камер видеонаблюдения, расположенных неподалеку от места трагедии.

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