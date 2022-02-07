Под Днепром вечером 6 февраля произошел несчастный случай на дороге. Как сообщает 5692.com.ua в поселке Аулы водитель автобуса не заметил женщину, лежавшую на дороге.

Как следствие, автобус переехал ее. Известно, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения. В момент наезда она лежала на дороге. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП. Известно, что автобус принадлежит одному из коммунальных предприятий региона.

На месте аварии работали правоохранители, они должны выяснить все обстоятельства трагического случая.

Как уже сообщала Politeka, масштабная авария произошла в эти выходные в Николаевской области. Автомобиль ВАЗ, в котором находилась компания молодых людей, врезался прямо в бетонную опору возле автобусной остановки. Удар был настолько сильным, что машину буквально разорвало на две половины. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что 20-летний водитель не справился с управлением.

Пассажиры оказались отброшенными друг от друга на дальние расстояния. Известно, что в салоне, кроме водителя находилось трое пассажиров. Они получили травмы различной степени тяжести. Все четверо были госпитализированы в больницу. Однако пока об их самочувствии никакой информации нет.

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