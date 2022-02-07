За прошедшие сутки в Днепропетровской области зарегистрировано почти тысячу новых случаев заболеваемости на коронавирус. Такие данные приводит пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Так, по состоянию на утро 7 февраля COVID-19 заболело 988 жителей области. Зарегистрирован один летальный случай. Больше всего больных выявлено в Днепре - 329 горожан, Желтых Водах - 117 и Кривом Роге-85.

Согласно информацией Telegram-канала "Карантин. Днепр", сейчас в областном центре проходят лечение от коронавирусной инфекции почти 10 тысяч жителей. Среди них 565 в условиях больницы, ведь имеют тяжелое течение болезни.

С начала кампании по вакцинации, прививки от коронавируса получили почти три миллиона жителей области.

Как уже сообщала Politeka, ситуация по заболеваемости на коронавирус ухудшается ежедневно. Сейчас сразу 10 регионов страны в ближайшие дни могут попасть в красную зону карантина. В Минздраве сообщили, что значительно возросло количество больных в Винницкой, Донецкой, Луганской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Николаевской и Житомирской областях. При чем в последних двух показатели превышены уже по трем критериям.

Напомним, ситуация с ковидом в Киеве ухудшается с каждым днем

Как сообщала Politeka, Омикрон вытесняет Дельту, среди больных много детей

Также Politeka писала, что Украину накрыла волна вируса, "оранжевая" зона расширилась до 16 областей