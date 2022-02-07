За прошедшие сутки в Днепропетровской области зарегистрировано почти тысячу новых случаев заболеваемости на коронавирус. Такие данные
Так, по состоянию на утро 7 февраля COVID-19 заболело 988 жителей области. Зарегистрирован один летальный случай. Больше всего больных выявлено в Днепре - 329 горожан, Желтых Водах - 117 и Кривом Роге-85.
Согласно информацией Telegram-канала "Карантин. Днепр", сейчас в областном центре проходят лечение от коронавирусной инфекции почти 10 тысяч жителей. Среди них 565 в условиях больницы, ведь имеют тяжелое течение болезни.
С начала кампании по вакцинации, прививки от коронавируса получили почти три миллиона жителей области.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
Оборвалась жизнь легендарной актрисы и певицы, врачи оказались бессильны: «Были признаки улучшения, но…»
Штормовое предупреждение объявлено в Украине: названы даты сильных снегопадов и угрозы схода лавин
Жена победителя "Голосу країни" Сасанчина удивила видом после больницы: кадры преображения
Ушла из жизни неподражаемая актриса кино: "Не смогла вынести потерю любимого"
Как уже сообщала Politeka, ситуация по заболеваемости на коронавирус ухудшается ежедневно. Сейчас сразу 10 регионов страны в ближайшие дни могут попасть в красную зону карантина. В Минздраве сообщили, что значительно возросло количество больных в Винницкой, Донецкой, Луганской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Николаевской и Житомирской областях. При чем в последних двух показатели превышены уже по трем критериям.
Напомним, ситуация с ковидом в Киеве ухудшается с каждым днем
Как сообщала Politeka, Омикрон вытесняет Дельту, среди больных много детей
Также Politeka писала, что Украину накрыла волна вируса, "оранжевая" зона расширилась до 16 областей