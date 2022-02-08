В Днепре простились с известным ученым, доктором физико-математических наук, профессором Приварніковим Аркадием Константиновичем. Печальное известие обнародовали на Facebook-странице "Большой Мех-мат (ДГУ)".

Известно, что Аркадий Приварников родился в 1937 году. Его родители были учителями физики и математики. Будущий профессор блестяще окончил математический факультет Днепропетровского университета. Вскоре стал кандидатом наук. А впоследствии получил звание доктора наук.

Аркадий Константинович долгое время работал на кафедре теоретической механики Днепропетровского университета. Создал на базе кафедры школу механики. Благодаря его самоотверженному труду, мир увидел первоклассных специалистов, а 17 учеников Аркадия Приварникова стали кандидатами физико-математических наук.

Все кто хоть раз сталкивался с выдающимся ученым и преподавателем вспоминают его как настоящего интеллигента и интеллектуала, человека с большой буквы. Он смог привить своим ученикам любовь к знаниям, жажду поиска новых решений.

"Такой человек навсегда останется в нашей памяти! Я благодарна судьбе, что знала Аркадия Константиновича и была его ученицей!", "Вспоминаю его как очень порядочного, интересного, образованного человека!"- такие сообщения оставили бывшие ученики и коллеги Аркадия Приварникова.

Напомним, автобус переехал женщину в алкогольном состоянии: водитель не заметил

Также Politeka писала, что сняла "крестик" и ушла в вечность: днепрянка спрыгнула с высоты, детали трагедии