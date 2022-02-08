В Днепре полицейские сняли с перил Кайдакского моста подростка. Как сообщает "Днепр Оперативный", 17-летний юноша пытался свести счеты с жизнью.

Как сообщил парень правоохранителям такое решение он принял из-за постоянных ссор с родственниками, в частности бабушкой. Прыгнуть с моста он планировал и готовился. И в понедельник, 7 февраля, решил осуществить задуманное. Но перед этим позвонил в полицию и сообщил о задуманном.

Полицейские сразу выехали на вызов и увидели парня, который стоял посередине Кайдакского моста и планирует прыгать. Парень сообщил, что устал от постоянных конфликтов с родителями. Да и вообще он никому не нужен. Патрульные выяснили, что в Днепре юноша живет вместе с бабушкой, а мать проживает в Москве. Правоохранителям удалось убедить парня не кончать жизнь самоубийством и отойти от края моста. Впоследствии юношу передали работникам ювенальной юстиции.

Как уже сообщала Politeka, в Днепре из окна 4-го этажа выпала 50-летняя женщина. Со слов родных, она попросила снять крестик и пошла в свою комнату. Через некоторое время родственники заметили, что в квартире стало слишком холодно. Выяснилось, что женщина выпала из открытого окна. Что это: несчастный случай или самоубийство должны выяснить правоохранители. Известно, что женщина не оставила предсмертной записки. Также родственники уверяют, что погибшая не разговаривала о самоубийстве.

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