В Кривом Роге на переходном переходе грузовик сбила женщина. При этом на светофоре горел зеленый свет для пешеходов, сообщает "Первый городской".

По словам свидетелей грузовик "ГАЗель" как раз поворачивал с улицы Ярослава Мудрого на проспект Гагарина, когда женщина-пешеход пыталась пересечь проезжую часть. Грузовик задел женщину зеркалом автомобиля. Несмотря на это, водитель "Газели" пытался продолжить движение, как ни в чем ни бывало, однако машина была заблокирована другим участником движения.

Прохожие, ставшие свидетелями ДТП вызвали полицию. К счастью, в результате аварии потерпевшая не получила значительных повреждений и помощь медиков не понадобилась. Сейчас правоохранители продолжают работать на месте аварии. Поэтому именно они должны установить все обстоятельства аварии.

Как уже сообщала Politeka, в Днепропетровской области автобус наехал на женщину, которая, по неизвестным причинам, лежала посреди дороги. Она получила травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью. Как стало известно, женщина была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Было ли это самоубийство или несчастный случай должно выяснить следствие.

Напомним, на Днепропетровщине активизировались вандалы: украли герб и разбили детскую площадку

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