В Кривом Роге курьер одной из служб доставки подрался с заказчиком. Как сообщают "Свои. Кривой Рог", инцидент произошел в Металлургическом районе, из-за того что не смогли договориться.

Как стало известно, Курьер с заказанными блинами подъехал к другому подъезду и отказался менять адрес. В свою очередь клиент также отказался пройти лишних десять метров.

Между мужчинами возник спор. Когда слов стало мало в ход пошли другие средства. Курьер достал баллончик и брызнул его содержимое в глаза заказчика. Последний достал пистолет и начал им угрожать курьеру. Также во время ссоры было повреждено колесо Dodge Journey, принадлежащий курьеру.

Унимались мужчины лишь после приезда полицейских. Оба были доставлены в полицейский участок для выяснения обстоятельств.

Как уже сообщала Politeka, в Днепропетровской области за прошедшую неделю произошло две практически идентичные аварии, закончившиеся смертью. Вечером 6 февраля автобус возле села аулы наехал на женщину, лежавшую посреди дороги. В момент аварии потерпевшая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. А уж рано утром 8 февраля в районе села Новая Дача автобус переехал мужчину, также лежавшего посреди дороги. Поэтому что это - несчастные случаи, самоубийство или способ скрыть преступление - должны выяснить правоохранители.

Напомним, на Днепропетровщине активизировались вандалы: украли герб и разбили детскую площадку

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