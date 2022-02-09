В Днепре мужчина нашел мертвую продавщицу в киоске. Как сообщает "Днепр Оперативный", инцидент произошел 8 февраля на жилом массиве Победа.

Как стало известно местный житель решил купить очищенную воду в специальном киоске. Однако когда он подошел к пункту продажи воды заметил, что дверь открыта настежь. А продавщица, женщина лет 70, сидит на стуле неподвижно. Покупатель попытался заговорить с женщиной, однако она не отвечала. Мужчина вызвал полицию и медиков. Последние подтвердили, что женщина умерла.

На теле погибшей женщины не было замечено признаков насильственной смерти. Теперь правоохранители должны выяснить все обстоятельства трагедии.

Как уже сообщала Politeka, в Кривом Роге поссорились курьер службы доставки и заказчик. Причина конфликта-курьер отказался менять адрес доставки, а заказчик не хотел идти к соседнему подъезду. В процессе конфликта курьер забрызгал заказчика баллончиком. Тот в свою очередь достал пистолет и начал им угрожать. Успокоились мужчины только после приезда патрульных. Обоих доставили в полицейский участок для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, автобус переехал мужчину: лежал прямо на дороге, а водитель не заметил

Также Politeka писала, что грузовик сбил женщину в Кривом Роге, фото: «переходила на зеленый свет»