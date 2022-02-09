Более 2000 новых больных COVID-19 выявлено в Днепропетровской области по состоянию на утро 9 февраля. Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства здравоохранения.

Также зарегистрировано 19 летальных исходов. Выздоровело 414 жителей области. Почти 100 новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией выявлено в Днепре (988). Значительно меньше в Каменском (226) и Кривом Роге (152).

За время пандемии в Днепропетровской области обнаружено 272 239 лабораторно зафиксированных случаев COVID-19. Умерло 9234 жителей региона. Выздоровели - 238 727 человек.

Как уже сообщала Politeka, в Министерстве здравоохранения начали говорить о возможном ослаблении карантинных условий. В частности, санитарный врач страны Игорь Кузин отметил, что этому будет способствовать вакцинация населения от коронавирус. Медик отметил, что если в течение этого года будет вакцинировано 70% взрослого населения по всему миру, тогда есть все шансы попрощаться с ковидом.

Большинство населения беспокоит, долго ли еще нужно будет носить маски. На это Игорь Кузин отметил, что они являются действенным механизмом защиты от вирусных инфекций. Поэтому рекомендации носить маски в закрытых помещениях, местах скопления людей, транспорте и тому подобное похоже останутся навсегда. Однако будут на уровне рекомендаций без всякой административной ответственности за ее неисполнение.

Напомним, лекарства от коронавируса уже в Украине, в Минздраве сообщили подробности: "в ближайшее время...".

Также Politeka писала, что Минздрав ввел новые правила для украинцев, переболевших COVID-19: что нужно знать