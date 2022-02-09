В Кривом Роге разоблачили превышение полномочий правоохранителями. Об этом сообщили в прессслужбе Государственного бюро расследований.

Как стало известно, двое полицейских еще в прошлом году проверяли соблюдение карантинных требований. Для этого они наведались в одно из местных кафе, где в то время находились только работники заведения.

По неизвестным причинам между патрульными и владельцем кафе возник спор, который впоследствии перерос в драку. После нее полицейские составили протокол якобы о злостном неповиновении работникам полиции.

Следователи ГБР доказали, что патрульные превысили свои полномочия. Поэтому теперь они получили обвинения в превышении власти, что сопровождалось насилием. Согласно действующему законодательству за это предусматривается наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

Как уже сообщала Politeka, в Министерстве внутренних дел обнародовали первые результаты расследования по расстрелу Артемием Рябчуком военнослужащих и гражданских на Южмаше. В частности специальная комиссия подтвердила неуставные отношения царившие в воинской части. А также было выявлено нарушение правил порядка пользования комнатой хранения оружия, низкое качество проведения инструктажа перед вступлением в наряд, отсутствие ряда медикаментов в аптечке военнослужащих.

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