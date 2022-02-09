В Днепропетровской области на днях произошел чрезвычайный случай. Как
Известно, что инцидент произошел вечером 8 февраля. В результате взрыва хозяин квартиры получил серьезные ранения. Его удалось быстро госпитализировать в больницу. Однако медики оказались бессильными и от полученных ранений мужчина скончался в приемном отделении больницы.
Правоохранителями на месте происшествия были изъяты спусковой рычаг, предохранительную чеку и осколки от гранаты. Среди возможных причин необычайного поступка мужчины-попытка свести счеты с жизнью. Погибший болел раком горла. Однако было ли это самоубийство или несчастный случай должно выяснить следствие. Сейчас идет проверка.
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Как уже сообщала Politeka, в Кривом Роге двух стражей порядка обвиняют в превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием. Известно, что осенью прошлого года они проверяли общественные учреждения на соблюдение карантинных требований. В одном из кафе возник спор с владельцем, который перерос в драку. После нее правоохранители составили протокол якобы о злостном неповиновении работникам полиции. Было доказано что патрульные превысили свои полномочия. за это им грозит до 8 лет заключения.
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