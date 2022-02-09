К поиску были привлечены волонтеры и правоохранители.

В течение двух дней в Днепропетровской искали 20-летнюю девушку. Как сообщает Павлоградский поисково-спасательный кинологический отряд "Антарес", местная жительница пропала вечером 5 февраля.

Дома не вернулась и не выходила на связь. Волонтеры и полиция искали молодую девушку в районе автостанций, вокзалов, рынков. Также тщательно проверялись все камеры видеонаблюдения. К поисковым работам были привлечены правоохранители не только Павлограда, но и Тренировки, Днепра и Донецкой области.

Розыск длился два дня. Девушку нашли 7 февраля возле трассы вблизи села Карабиновка. Она лежала на земле в бессознательном состоянии. Заметили пострадавшую волонтеры поисково-спасательного кинологического отряда. Девушка была доставлена в Павлоградскую больницу.

Как уже сообщала Politeka, в Харьковской области искали 15-летнюю девушку, которая находилась на лечении в одном из местных медучреждений. Как удалось выяснить правоохранителям, подросток самовольно покинула больницу и скрылась в неизвестном направлении. Полицейские нашли беглянку на следующий день. После профилактической беседы девочку вернули в больницу.

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