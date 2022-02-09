В Днепре продают хлеб со стеклом. О вопиющем случае, произошедшем с местной жительницей рассказал Городской сайт Днепра.

В частности сообщается, что жительница левого берега на днях купила в одном из супермаркетов багет. А когда начала его есть увидела внутри хлеба кусок стекла. Он был достаточно большим, острым и темного цвета. Именно поэтому его вовремя заметили.

Трудно представить что было бы если бы женщина случайно проглотила стекло. Какова реакция руководства супермаркета и как, вообще, они могут объяснить почему в хлеб попало стекло - пока не известно.

Как уже сообщала Politeka, в Кривом Роге на днях произошла настоящая битва из-за еды. Подрались курьер, доставивший блины и непосредственный заказчик. Выяснилось, что курьер привез заказ и остановился не у того подъезда, где проживал заказчик. Последний, в свою очередь, откажись пройти несколько метров до соседнего подъезда. Курьер во время спора достал баллончик и забрызгал глаза заказчика. А тот начал угрожать пистолетом. Охладить пыл двух драчунов смогли лишь сотрудники правоохранительных органов, приехавшие на вызов. Обоих мужчин доставили в полицейский участок где должны были выяснить все обстоятельства конфликта.

Напомним, на Днепропетровщине активизировались вандалы: украли герб и разбили детскую площадку

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