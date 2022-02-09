Сегодня, 9 февраля, в Днепре на перекрестке проспекта Нигояна и улицы Щепкина произошла авария, которая практически парализовала движение транспорта. Как
Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения Ситуационного центра Днепра. Стало известно, что авария произошла из-за несоблюдения правил дорожного движения. К счастью, никто из людей не пострадал.
Но из-за аварии на данном участке полностью заблокирован проезд по улице Щепкина в направлении проспекта Нигояна. Водителям оказавшимся в этом месте приходится объезжать по тротуару или через встречную полосу. Поэтому движение транспорта значительно усложнилось.
На месте аварии работают правоохранители.
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Как уже сообщала Politeka, в центре Днепра 8 февраля было парализовано движение электротранспорта. При повороте грузовик сбил столб, который стоял на перекрестке ул. Шмидта и проспекта Яворницкого. На столбе сбила столб размещались провода контактной сети трамваев и троллейбусов. Поврежденный столб упал на автобус. Поэтому на этом участке было затруднено движение всего транспорта.
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