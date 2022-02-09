В Днепре полицейские задержали молодого человека, который некоторое время терроризировал девушек левого берега города. Об этом сообщает прессслужба полиции Днепропетровской области.

Как стало известно, недавно в социальных сетях начали появляться сообщения о молодом мужчине, который агрессивно обращался с девушками. Он подкрадывался к ним и неожиданно бил ногой. При этом снимал все свои действия на камеру мобильного телефона. А потом исчезал в неизвестном направлении. Пользователи соцсетей узнали нападавшего.

Поэтому вскоре полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 20-летний местный житель. Он был задержан и доставлен в отделение полиции. Полицейские продолжают искать пострадавших от действий агрессивного молодого человека и свидетелей его неадекватных действий. Также на днях в социальных сетях появилось его видео-извинение. В частности в нем мужчина говорит, что не хотел никого обидеть, а лишь пошутил. Но похоже такой специфический юмор девушкам совсем не по нраву.

Мужчине объявлено подозрение в совершение побоев и истязания. Согласно санкциям статьи молодому человеку грозит штраф в размере до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

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