В Днепре фура во время движения задела автовышку с рабочими. Оба мужчины получили серьезные повреждения, сообщает "Днепр оперативный".

Инцидент произошел 9 февраля на Набережной Победы. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. Грузовик фактически протаранил автовышку, на которой в то время находились двое работников коммунального предприятия. Похоже водитель грузовика не просчитал габариты собственной машины. От удара один мужчина сразу упал на землю, а другой удержал от падения страховочный трос, однако его сильно раскачало из стороны в сторону.

Оба рабочие получили значительные повреждения и травмы различной степени тяжести. Когда на место происшествия приехали врачи скорой помощи, один из пострадавших находился без сознания. Оба мужчины были госпитализированы в областную клиническую больницу им. Мечникова. Однако доподлинно не известно каково их состояние здоровья сейчас.

На месте аварии работали сотрудники правоохранительных органов. Они должны установить все обстоятельства инцидента. Длительное время движение автотранспорта на этом участке было затруднено.

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