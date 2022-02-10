В Днепре фура во время движения задела автовышку с рабочими. Оба мужчины получили серьезные повреждения, сообщает "Днепр оперативный".
Инцидент произошел 9 февраля на Набережной Победы. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. Грузовик фактически протаранил автовышку, на которой в то время находились двое работников коммунального предприятия. Похоже водитель грузовика не просчитал габариты собственной машины. От удара один мужчина сразу упал на землю, а другой удержал от падения страховочный трос, однако его сильно раскачало из стороны в сторону.
Оба рабочие получили значительные повреждения и травмы различной степени тяжести. Когда на место происшествия приехали врачи скорой помощи, один из пострадавших находился без сознания. Оба мужчины были госпитализированы в областную клиническую больницу им. Мечникова. Однако доподлинно не известно каково их состояние здоровья сейчас.
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На месте аварии работали сотрудники правоохранительных органов. Они должны установить все обстоятельства инцидента. Длительное время движение автотранспорта на этом участке было затруднено.
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