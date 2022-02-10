При пожаре в Днепре погибла пожилая женщина. Трагедия произошла ночью 10 февраля на жилом массиве "Тополь-3", сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Спасатели получили сообщение о возгорании в квартире на пятом этаже около половины первого ночи. Сразу на место пожара выехали бойцы двух дежурных отделений. Спасатели выяснили, что огонь возник в спальной комнате и уже распространился по всему помещению. Жители соседних квартир были экстренно эвакуированы.

Огонь был полностью ликвидирован в 01: 06. вещи домашнего обихода, мебель и внутренняя облицовка стен дома. Но хуже всего, что во время ликвидации возгорания в квартире было найдено тело пожилой женщины. По предварительной информации это хозяйка квартиры. Пенсионерка проживала одна.

На месте трагедии работали спасатели и сотрудники патрульной полиции. У подъезда дежурила скорая помощь. Пока неизвестны причины пожара. Поэтому теперь слово за правоохранителями-они должны выяснить все обстоятельства трагедии.

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