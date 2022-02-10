На Днепропетровщине судили пациента, который избил врача и сломал ему руку. Об этом
Как стало известно из материалов дела, инцидент произошел на территории Солонянской районной больницы. К ней был госпитализирован мужчина, после того, как он упал с моста. Врачи попросили его купить необходимые лекарства. На это пациент набросился на медика, обозвал его бандитом, ударил да, еще и в придачу сломал руку.
Во время судебного заседания подозреваемый частично признал свою вину. Но отметил, что в больнице ему не понравилось отношение врачей к пациентам. В свою очередь врач сообщил, что вколол пациенту обезболивающее, однако ему были необходимы более сильные лекарства. Поэтому врач выписал рецепт и отправил родственников пострадавшего в аптеку. В это время пациент начал возмущаться ситуацией, требовать бесплатную медицину. Набросился на медика, оскорбляя его. Результат ссоры-перелом руки у врача.
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Судом пациент был признан виновным. Ему вынесен приговор - один год ограничения свободы, который мужчина проведет в исправительном учреждении. Кроме того, он должен оплатить врачу 12 тысяч гривен моральной компенсации.
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