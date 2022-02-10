Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

В Днепре в одном из отделений психиатрической больницы скоропостижно скончалась пациентка - несовершеннолетняя девочка. Трагедия произошла 9 февраля, сообщает "Днепр. Час".

Известно, что 15-летняя девочка поступила в больницу 15 декабря прошлого года. Врачи диагностировали серьезное психическое заболевание-шизофрения. Пока неизвестно, что стало причиной внезапной смерти подростка.

В медицинском учреждении сейчас работают правоохранители. Именно они должны установить все обстоятельства трагедии.

Как уже сообщала Politeka, на днях на Днепропетровщине произошла трагедия со смертью. Из-за тяжелой неизлечимой болезни свел счеты с жизнью 64-летний житель села Дерезувате.

Как стало известно, трагедия произошла вечером 8 февраля. В одном из частных домов села прогремел взрыв. Вследствие которого мужчина - хозяин жилья получил многочисленные тяжелые ранения. Он был госпитализирован в ближайшую больницу. Однако, несмотря на все усилия врачей, мужчина умер в приемном отделении.

По словам соседей погибшего, скорее всего, причиной самоубийства стал рак горла, который болел погибший.

Напомним, юную девушку нашли без сознания у дороги: пропала 5 февраля

Также Politeka сообщала, что полиция ввязалась в драку в кафе Кривого Рога: пришли проверять нарушения карантина