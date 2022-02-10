В центре Днепра, по проспекту Богдана Хмельницкого, прогуливался обнаженный пожилой мужчина. При этом несмотря на достаточно прохладную погоду, сообщает "Днепр Оперативный".

Странного прохожего заметили патрульные полицейские возле одного из домов. Мужчина гулял по городу без одежды и обуви. Однако на вопрос правоохранителей что происходит, мужчина ответил, что является "избранным". А такими "прогулками" наказывает себя за плохие поступки, что совершил раньше.

Учитывая ситуацию, полицейские окутали пожилого человека термоодеянием и отвезли его в 16 городскую больницу. Там мужчине должны оказать квалифицированную психиатрическую помощь.

Как уже сообщала Politeka, на днях в Днепре получил приговор неадекватный пациент. Инцидент произошел в Солонянской районной больнице. Возмущение пациента вызвало просьбу врача купить самостоятельно более действенные лекарства. Мужчина потребовал бесплатной медицины. Невдоволений качеством оказанных ему медицинских услуг, мужчина начал скандалить с врачом, оскорблять его и, в придачу, сломал ему руку.

Согласно решению суда теперь мужчина должен провести один год в исправительном учреждении, а также оплатить врачу 12 тысяч гривен моральной компенсации.

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