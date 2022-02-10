В Днепре задержали иностранца, который хотел сдать квалификационный экзамен за своего товарища. Как сообщает пресс-служба ГУНП, 22-летний гражданин Индии предоставил поддельную справку.
Как стало известно, молодой человек предоставил в экзаменационную комиссию паспорт другого человека и внес в один из официальных документов ложные сведения. Все документы были изъяты сотрудниками государственной организации "Центр тестирования". Они направлены на экспертизу.
Правоохранителями открыто уголовное внедрение по ст. 358 (ч. 4) УКУ - использование заведомо поддельных документов. Если вина иностранца будет доказана, ему грозит штраф в размере до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до полугода или ограничение свободы сроком до двух лет. Следствие продолжается.
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Также в полиции сообщили, что во время проведения данных следственных действий был обнаружен еще один иностранец. 24-летний гражданин Израиля, уклоняется от выезда из Украины, хотя его разрешительный срок пребывания уже истек.
В этом случае правоохранителями было составлено административный протокол, а иностранца-нарушителя привлечено к ответственности ст. 203 КоАП.
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