В Днепре задержали иностранца, который хотел сдать квалификационный экзамен за своего товарища. Как сообщает пресс-служба ГУНП, 22-летний гражданин Индии предоставил поддельную справку.

Как стало известно, молодой человек предоставил в экзаменационную комиссию паспорт другого человека и внес в один из официальных документов ложные сведения. Все документы были изъяты сотрудниками государственной организации "Центр тестирования". Они направлены на экспертизу.

Правоохранителями открыто уголовное внедрение по ст. 358 (ч. 4) УКУ - использование заведомо поддельных документов. Если вина иностранца будет доказана, ему грозит штраф в размере до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до полугода или ограничение свободы сроком до двух лет. Следствие продолжается.

Популярные статьи сейчас

Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"

Полякова взбесила украинцев поведением на "Голосі країни": "Совсем с ума сошла"

Победительница "Холостяка" Анна Богдан показала торс Заливако без прикрас: "От кубиков нет и следа"

Новый "Холостяк" Топольский после окончания съемок сделал чувственное признание: "Я ими дорожу..."

"Попросил снять видео": жизнь молодого украинца оборвалась на глазах у друга, детали трагедии
Показать еще

Также в полиции сообщили, что во время проведения данных следственных действий был обнаружен еще один иностранец. 24-летний гражданин Израиля, уклоняется от выезда из Украины, хотя его разрешительный срок пребывания уже истек.

В этом случае правоохранителями было составлено административный протокол, а иностранца-нарушителя привлечено к ответственности ст. 203 КоАП.

Напомним, неадекват нападает на женщин и снимает на камеру: в Днепре ищут свидетелей

Также Politeka писала, что днепрянка купила багет со стеклом внутри, фото: повезло, что не съела