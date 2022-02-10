В Днепре уже в ближайшее время в общественном транспорте могут появиться электронные билеты. Об этом сообщает "Информатор".

Известно, что внедрять их должны коммунальные предприятия "Днепровский электротранспорт" и "Днепровский метрополитен". Для этого нужно в автобусы, с помощью их можно платить за проезд с помощью бесконтактной городской траспортной smart-карты или же, по-другому, электронного билета. При этом должны предусмотреть возможность платить и обычной банковской картой.

Планируется что данная система должна заработать сразу во всем общественном транспорте. Для удобства пассажиров будут существовать как одноразовые, так и многоразовые цветки. Также при покупке можно будет выбрать тип транспорта, категорию пассажиров, количество поездок и срок действия.

Отмечается, что пассажиры льготных категорий будут получать билеты, имеющие неограниченное количество поездок и времени. Однако если в будущем пройдет монетизация льгот на проезд в общественном транспорте, тогда льготники будут получать определенное количество поездок в месяц.

Следует отметить, что начали говорить о необходимости электронных билетов на общественный транспорт в Днепре еще лет пять назад.

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