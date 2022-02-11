За полчаса пожар полностью ликвидировали, но в комнате сгорели вещи и мебель.

На Днепропетровщине на пожаре спасены трое детей. По сообщению пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, огонь вспыхнул в одном из общежитий Павлограда.

Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного около половины первого ночи 11 февраля. Когда спасатели прибыли на место вызова, выяснилось, что пожар возник в одной из комнат общежития на пятом этаже. Там наблюдалось открытое пламя и сильное задымление помещений.

Пожарные вывели из соседней комнаты женщину (1981 г. р.), подростка (2003 г. р.), мальчика (2010 г. р.), девочку (2014 г. р.). Они были спасены с применением самоспасателя "Drager". Спасенных было осмотрено медиками, однако в госпитализации они не нуждались.

Огнем уничтожено домашнее имущество в комнате на площади 18 кв. м. Пожар был полностью ликвидирован в час ночи.

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