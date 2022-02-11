В Днепре вечером 10 февраля произошла масштабная автоавария. Почти в центре города, на проспекте Гагарина столкнулись 4 автомобиля и автобус, сообщает "Информатор".

Известно, что в ДТП попали "Ford", "Daewoo", "Таврия", "Volkswagen" и городской автобус, двигавшийся по маршруту №146А. Последний ехал по правой полосе в сторону Подстанции. На перекрестке Гагарина и улицы Казаковой остановился на светофоре. И именно в этот момент в него врезался Ford. От удара последний задел "Daewoo", которая в свою очередь столкнулась с "Таврией", а "Таврия" врезалась в "Volkswagen".

Момент масштабной автотрассы попал на камеры видеонаблюдения. К счастью, в этом ДТП пострадавших нет. По предварительной информации, водитель "Ford" находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Некоторое время движение автотранспорта на этом участке дороги было затруднено. Для проведения следственных действий, правоохранители перекрыли обе полосу. Из-за этого образовалась огромная пробка. Водителя приходилось объезжать по тротуару и газону на разделительной полосе.

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