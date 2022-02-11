В Днепропетровской области возле Верхнеднепровска, на реке Днепр во время рыбалки двое мужчин провалились под лед. По сообщению пресс-службы ГСЧС Украины в регионе, к спасателям позвонили свидетели трагедии.

Как только спасатели прибыли на место вызова, увидели рыбака, который находился в проруби, что находилась на расстоянии 100 метров от берега. Спасатели вытащили мужчину из воды и доставили в ближайшую больницу Спасенный рыбак сообщил, что в воде он оказался вместе с товарищем, который в отличие от него, не смог удержаться на поверхности.

Спасатели провели поисковые работы, которые, к сожалению, не принесли никаких результатов. С наступлением темноты спасатели прекратили поиск. Однако уже утром 11 февраля поисковые работы были возобновлены. Но на данный момент никакой новой информации о пропавшем рыбаке нет.

Как уже сообщала Politeka, на днях спасатели сообщили об ужасной находке. Тело неизвестного мужчины, намертво вмерзло в лед обнаружили на берегу Днепра в Киеве. Когда спасатели его достали, к делу подключились правоохранители. Именно они должны установить личность погибшего и причины его смерти. Сейчас идет следствие.

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