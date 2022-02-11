В Днепре задержана сотрудница одного из местных банков. Как
Разоблачить нечистую на руку сотрудницу удалось благодаря совместным действиям работников киберполиции и Службы безопасности финансового учреждения. Известно, что задержала были руководительницей одного из отделений днепровского банка. Поэтому имела доступ к автоматизированной банковской системе. Она систематически собирала информацию о наличии счетов, поступлениях и источниках средств клиентов, а также о движении средств на счетах и депозитах.
Собранную информацию предприимчивая руководительница отделения продавала на тематических форумах и через мессенджер. Оплату предпочитала получать в криптовалюте. Известно, что стоимость информации стартовала от 20 тысяч гривен.
Во время обысков собственного помещения и места работы правоохранителями изъята компьютерная техника, мобильный телефон, банковские карты и черновики записей сделок.
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