В Днепре задержана сотрудница одного из местных банков. Как сообщает прессслужба киберполиции Украины, 30-летняя женщина продавала личные данные клиентов, что является конфиденциальной информацией.

Разоблачить нечистую на руку сотрудницу удалось благодаря совместным действиям работников киберполиции и Службы безопасности финансового учреждения. Известно, что задержала были руководительницей одного из отделений днепровского банка. Поэтому имела доступ к автоматизированной банковской системе. Она систематически собирала информацию о наличии счетов, поступлениях и источниках средств клиентов, а также о движении средств на счетах и депозитах.

Собранную информацию предприимчивая руководительница отделения продавала на тематических форумах и через мессенджер. Оплату предпочитала получать в криптовалюте. Известно, что стоимость информации стартовала от 20 тысяч гривен.

Во время обысков собственного помещения и места работы правоохранителями изъята компьютерная техника, мобильный телефон, банковские карты и черновики записей сделок.

30-летнюю женщину подозревают в совершении несанкционированных действий с конфиденциальной информацией. В случае доказательства вины, их грозит заключение сроком до трех лет.

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