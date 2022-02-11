На Днепропетровщине в течение уже двух дней разыскивают пропавшего мужчину, жителя Никополя. Об этом
36-летний Юрий Бутко вышел из дома 9 февраля около в 7:30-10:00 утра. и с тех пор связь с ним отсутствует. Пропавший мужчина был одет в темно-синие куртку и шапку, черные спортивные штаны с боковыми белыми надписями, черные ботинки.
Всех, кто владеет любой информацией о местонахождении пропавшего мужчины, просят звонить по номеру: 066 648 03 91.
Как уже сообщала Politeka, запорожскими правоохранителями разыскивается несовершеннолетний Александр Трубачев. Подросток пропал в областном центре утром 7 февраля. Сейчас его местонахождение не известно, на связь с родными парень не выходит.
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Приметы пропавшего подростка: на изложение имеет 15-16 лет, рост почти 170 см, худощавое телосложение, волосы каштанового цвета, прическа короткая, глаза карие. В день исчезновения подросток был одет в красную куртку с белыми полосками на рукавах, черные джинсы, красные кроссовки, кофту зеленого и желтого цвета.
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