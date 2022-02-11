В Днепре накануне 14 февраля, дня всех влюбленных, можно будет жениться на катке. Как сообщили в Департаменте парков и рекреации Днепровского городского совета, необычный ЗАГС будет обустроенную в Зеленом Гаю.

Однако, чтобы получить праздничное свидетельство влюбленным 13 февраля придется сначала пройти испытания и одержать победу в конкурсах от Амура. Наградой будет цветков на двоих на каток.

Однако как заверили в Днепровском горсовете подобное бракосочетание не будет иметь юридической силы, а будет лишь приятным развлечением для влюбленных.

Как уже сообщала Politeka, на 14 февраля, по данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, прогнозируется сильная магнитная буря. Особенно опасной она будет для людей, имеющих метеозависимость, или серьезные пороки со здоровьем. Однако и другие человека во время магнитной бури могут испытывать головную боль, повышение или снижение давления, обострение хронических болезней. Чтобы легче пережить период магнитных бурь, врачи советуют соблюдать правил здорового образа жизни в опасные даты. В такие следует больше находиться на свежем воздухе, соблюдать режим дня, рано ложиться спать. Также необходимо отказаться от употребления вредной пищи, алкоголя, кофе и крепкого чая.

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