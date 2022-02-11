В Днепре и регионе в этом отопительном сезоне субсидии получили значительно меньше жителей. За данными Городского сайта в этом году компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг получают на 33 тысячи человек меньше, чем в прошлом году.

По словам начальника отдела Департамента социальной защиты Днепропетровской ОГА Александры Довидовской, такая ситуация в первую очередь с ограничениями, которые были приняты Кабмином Украины в прошлом году.

Это касается одиноких граждан или семей, что в течение года сделать разовые покупки на сумме более 50 тысяч гривен. Кроме того, если на депозитных счетах имеют более 100 тысяч гривен или владеют двумя и более автомобилями. Такие граждане права на получение субсидии не имеют. Также откажут в получении субсидии лицам, имеющим задолженность по уплате алиментов более 3 месяцев. Теперь все получатели субсидии проверяются на выполнение этих условий. И в случае их нарушения льготы на оплату коммунальных услуг отменяются.

Следует отметить, что получать субсидию могут семьи или одинокие лица, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% совокупного дохода.

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