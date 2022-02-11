В прошлом суток в Днепропетровской области зарегистрировано почти 2,5 тысячи новых больных коронавірусну болезнь. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, также в регионе зафиксировано 15 летальных случаев.

Среди антилидеров по количеству новых больных - Кривой Рог (227) и Павлоград (172). Но на первом месте областной центр. В Днепре по состоянию на утро 11 февраля зафиксирован резкий рост заболеваемости ковидом - 1232 человека. 7 днепрян умерло от осложнений, которые вызвала опасная болезнь.

По данным Telegram-канала "Карантин. Днепр", сейчас в городе коронавирусом болеет 13 236 жителей города. Среди них на стационарном лечении в медицинских учреждениях Днепра находится 581 человек.

С начала пандемии в Днепропетровской области было лабораторно подтверждено 277 077 случаев коронавируса. Умерло 9264 человека.

Как уже сообщала Politeka, февраль, по прогнозам врачей, будет пиком заболеваемости новым штаммом "Омикрон". За последние несколько дней антилидером по ковиду стал Киев. Также больше всего новых случаев зарегистрировано в Одесской и Львовской областях. В Минздраве не исключают, что уже на этой неделе половина регионов Украины перейдет в "красную" зону карантина. Однако пик заболеваемости коронавирусом врачи на местах ожидают через две недели.

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