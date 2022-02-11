Синоптики обещают существенных морозов больше не будет.

Начало февраля порадовало украинцев, в частности днепрян, аномальным потеплением. И такая погода может удержаться до конца месяца, сообщает редакция 056.

По прогнозам синоптиков, 12 февраля, на днепрян ждут переменная погода с осадками в виде мокрого дождя со снегом. Температура воздуха ночью составит 1-3 градуса с отметкой "минус". Днем столбик термометра поднимется до отметки 6 градусов тепла. Мокрый снег сменится дождем. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

В воскресенье, 13 февраля, ночная температура, по прогнозам синоптиков, составит 4-6 градусов мороза. А днем днепрян ожидает солнечная погода. Воздух прогреется до 6 градусов тепла. Осадков не ожидается.

По данным сайта Sinoptik.ua в ближайшие 10 дней в Днепре сильных морозов не ожидается. Максимальное снижение температуры до 4 градусов мороза. Днем температура воздуха составит 3-7 градусов тепла. В течение трех дней, с 17 по 19 февраля, возможен дождь с мокрым снегом.

Как уже сообщала Politeka, хорошая солнечная погода по всей Украине напомнит жителям о приближении весны. И хотя в эти выходные может немного похолодать, существенных морозов не следует уже ожидать.

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