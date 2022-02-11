Связали, "обчистили до нитки", но так и остались безнаказанными.

В одном из городов Украины, злоумышленники с особой жестокостью и цинизмом ограбили состоятельного мужчину

О том, что в Днепре, неизвестные совершили нападение на немолодого украинца, когда тот пытался попасть в свой дом, после чего жертву зафиксировали проводами, и, естественно, ограбили, ссылаясь на собственные источники, информирует портал "Днепр Оперативный".

Как стало известно, инцидент произошел в четверг, 10-го февраля, около подъезда жилого дома, расположенного по проспекту Поля, на пересечении с проспектом Пилипа Орлика.

Судя по всему, грабители следили за пострадавшим от самого банкомата в жилом массиве Тополь, где мужчина снял сумму в 50 000 гривен, вызвал такси и поехал домой. Мужчину даже не насторожило то, что около подъезда, его уже ожидали трое незнакомцев, двое из которых и последовали за ним. Внутри помещения и было совершено нападение: после угроз огнестрельным оружием, днепрянин расстался со снятой суммой денег, а также двумя смартфонами и часами марки "Hublot".

Впрочем, после того, как грабители скрылись с места преступления, потерпевший смог распутать провода, и постучал в первую попавшуюся квартиру, попросив вызвать правоохранителей. Однако полицейские, приехавшие на вызов, после осмотра прилегающей местности, так и не обнаружили злоумышленников - поиски грабителей все еще продолжаются.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Запорожской области микроавтобус врезался в легковой автомобиль - есть жертвы.

Также ранее мы информировали о том, что житель Тернополя выгнал собственную мать из дома и отстреливался от Нацполиции, но и это еще не все.

А до этого наш портал сообщали о том, что исполнительная служба отбирает у киевлян автомобили, если водитель имеет долги по оплате штрафов.