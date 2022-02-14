В Днепре школьники с сегодняшнего дня, 14 февраля, возвращаются за школьные парты. Об этом
В частности отмечается, что с 14 февраля все школы должны обеспечить проведение образовательного процесса в обычном режиме. Однако с соблюдением противоэпидемических мер. Посещать учебное заведение будет запрещено в том случае, если на самоизоляции будет находиться свыше 50% учащихся и персонала. Также остановится образовательный процесс если ОРВИ или гриппом заболело более 20% учеников одного классе.
Следует отметить, что на дистанционную форму обучения были переведены ученики 5-11 классов с 3 февраля. Младшая школа работала без изменений. Причина введения дистанционного обучения-резкое распространение коронавирусной инфекции.
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Как уже сообщала Politeka, в" зеленой " зоне карантина сейчас находятся две области - Полтавская и Харьковская. Еще пять - Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области - "красные". Остальные области и Киеве в "оранжевой" зоне.
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