Почти две недели на дистанционном обучении находились ученики 5-11 классов.

В Днепре школьники с сегодняшнего дня, 14 февраля, возвращаются за школьные парты. Об этом сообщил на своей Facebook-странице Департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета.

В частности отмечается, что с 14 февраля все школы должны обеспечить проведение образовательного процесса в обычном режиме. Однако с соблюдением противоэпидемических мер. Посещать учебное заведение будет запрещено в том случае, если на самоизоляции будет находиться свыше 50% учащихся и персонала. Также остановится образовательный процесс если ОРВИ или гриппом заболело более 20% учеников одного классе.

Следует отметить, что на дистанционную форму обучения были переведены ученики 5-11 классов с 3 февраля. Младшая школа работала без изменений. Причина введения дистанционного обучения-резкое распространение коронавирусной инфекции.

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