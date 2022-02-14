В субботу, 13 февраля, в Каменском произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Как сообщает прессслужба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, на перекрестке проспекта Аношкина и улицы Магнитогорской столкнулись Mazda и Chevrolet.

Пока на место происшествия ехали спасатели, местные жители, ставшие свидетелями аварии, помогли выбраться из искореженных автомобилей 41-летнему мужчине, 39 летней женщине и 15-летней девочке. Все трое были доставлены в Каменскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

Спасатели в свою очередь отключили элементы питания и перекрыли газобаллонное оборудование поврежденных автомобилей для предотвращения возникновения пожара. Теперь все обстоятельства ДТП должны установить сотрудники правоохранительных органов.

Как уже сообщала Politeka, на прошлой неделе в Днепре произошло дерзкое ограбление. В подъезде дома неизвестные напали на местного жителя, связали его проводами и "обчистили до нитки".

Известно, что мужчина снял с банкомата крупную сумму средств и приехал домой на такси. Но у подъезда его уже сторожили твои незнакомцы. Угрожая огнестрельным оружием, двое из них отобрали 50 тысяч гривен, два смартфона и часы марки "Hublot".

Воры покинули жертву и подъезде и скрылись в неизвестном направлении. Мужчине удалось распутать провода и сообщить о преступлении в полицию. Однако," по горячим следам " правоохранителям не удалось поймать преступников. Сейчас поиски грабителей продолжаются.

Напомним, В Днепре сотрудница банка продала данные клиентов: "Цены стартовали от 20 тысяч гривен"

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