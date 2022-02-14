В субботу, 13 февраля, в Каменском произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Как
Пока на место происшествия ехали спасатели, местные жители, ставшие свидетелями аварии, помогли выбраться из искореженных автомобилей 41-летнему мужчине, 39 летней женщине и 15-летней девочке. Все трое были доставлены в Каменскую городскую больницу скорой медицинской помощи.
Спасатели в свою очередь отключили элементы питания и перекрыли газобаллонное оборудование поврежденных автомобилей для предотвращения возникновения пожара. Теперь все обстоятельства ДТП должны установить сотрудники правоохранительных органов.
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Как уже сообщала Politeka, на прошлой неделе в Днепре произошло дерзкое ограбление. В подъезде дома неизвестные напали на местного жителя, связали его проводами и "обчистили до нитки".
Известно, что мужчина снял с банкомата крупную сумму средств и приехал домой на такси. Но у подъезда его уже сторожили твои незнакомцы. Угрожая огнестрельным оружием, двое из них отобрали 50 тысяч гривен, два смартфона и часы марки "Hublot".
Воры покинули жертву и подъезде и скрылись в неизвестном направлении. Мужчине удалось распутать провода и сообщить о преступлении в полицию. Однако," по горячим следам " правоохранителям не удалось поймать преступников. Сейчас поиски грабителей продолжаются.
Напомним, В Днепре сотрудница банка продала данные клиентов: "Цены стартовали от 20 тысяч гривен"
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