В Днепре на перекрестке проспекта Поля и улицы Ульянова на скорости машина Chery столкнулся с Volkswagen и от удара перевернулся на крышу. Момент ДТП попал на камеры Ситуационного центра Днепре, сообщает "Днепр Оперативный".

Как стало известно, автомобиль Chery на скорости ехал вверх по проспекту и проигнорировав красный сигнал светофора, допустил столкновение с Volkswagen.

В этой аварии пострадавших нет, однако Chery перевернулся на крышу. Длительное время по проспекту было затруднено движение транспорта. На месте ДТП работали сотрудники патрульной полиции.

Как уже сообщает Politeka, на прошлой неделе в Днепре произошло масштабное ДТП с участием 4 автомобилей и городского автобуса. В центре города, на проспекте Гагарина, автобус, который курсоровал по маршруту №146А. остановился на светофоре. В этот момент, не выдержав безопасное расстояние в него врезался "Ford". От удара последний зацепил "Daewoo", которая в свою очередь столкнулась с "Таврией". Последняя зацепила в "Volkswagen".

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