В Днепре на перекрестке проспекта Поля и улицы Ульянова на скорости машина Chery столкнулся с Volkswagen и от удара перевернулся на крышу. Момент ДТП попал на камеры Ситуационного центра Днепре, сообщает "Днепр Оперативный".
Как стало известно, автомобиль Chery на скорости ехал вверх по проспекту и проигнорировав красный сигнал светофора, допустил столкновение с Volkswagen.
В этой аварии пострадавших нет, однако Chery перевернулся на крышу. Длительное время по проспекту было затруднено движение транспорта. На месте ДТП работали сотрудники патрульной полиции.
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Как уже сообщает Politeka, на прошлой неделе в Днепре произошло масштабное ДТП с участием 4 автомобилей и городского автобуса. В центре города, на проспекте Гагарина, автобус, который курсоровал по маршруту №146А. остановился на светофоре. В этот момент, не выдержав безопасное расстояние в него врезался "Ford". От удара последний зацепил "Daewoo", которая в свою очередь столкнулась с "Таврией". Последняя зацепила в "Volkswagen".
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