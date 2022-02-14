На Криворожской трассе машина ВАЗ влетела в автомобиль спецтехники. Дорожное-транспортное происшествие произошло утром 14 февраля, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, грузовик остановился чтобы вернуть до села Пашена Балка. А в ее заднюю часть на скорости врезался ВАЗ. В салоне автомобиля кроме водителя также находились пассажиры. Одна из них сидела на переднем пассажирском сиденье. Она получила самые тяжелые травмы и скончалась на месте аварии. Водителя легковушки и его двух пассажирок, спасатели доставали из искореженного автомобиля с помощью специнструментов. Все трое были доставлены в клиническую областную больницу им. Мечникова.

Врачи диагностировали у пострадавшего водителя перелом позвоночника, а у его пассажирок подозрение на ЧМТ. На месте аварии работали спасатели и работники правоохранительных органов. Именно они должны выяснить все обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия, которое привело к трагедии.

Как сообщает Politeka, под Одессой водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил женщину с младенцем. По сообщению местной полиции, женщина шла с коляской по обочине дороги, когда на нее наехала машина.

Напомним, в Днепре сотрудница банка продала данные клиентов: "Цены стартовали от 20 тысяч гривен"

Также Politeka писала, огонь охватил общежитие, дети оказались внутри: фото и что известно