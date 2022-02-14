В Кривом Роге с балкона на пятом этаже упал 13-летний мальчик. Как сообщают "Свои Кривой Рог", инцидент произошел ночью 14 февраля.

По предварительной информации несовершеннолетний находился в комнате общежития вместе со своей 17-летней сестрой. Их мать находилась на работе. Около полуночи подросток вышел на балкон покурить, однако его застукала сестра. От неожиданности парень упал с балкона.

Подросток был экстренно госпитализирован в детскую больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы головы, грудины и спины. Мальчику оказана экстренная медицинская помощь и сейчас его жизни ничто не угрожает.

Как уже сообщала Politeka, подростки часто становятся жертвами собственной опрометчивости и импульсивных поступков. К счастью, некоторые из них успевают предупредить взрослые. В начале февраля полицейские Днепра фактически знали с перил с Кайдакского моста 17-летнего парня. Таким образом он решил покончить с собой. А вот толкнули к такому поступку юношу постоянные ссоры с родными. Несовершеннолетний сообщил, что к прыжку с моста он готовился заранее. Правоохранителям удалось убедить парня не кончать жизнь самоубийством и отойти от края моста. Впоследствии юношу передали работникам ювенальной юстиции.

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