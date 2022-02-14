В Днепре на прошлой неделе на одном из автобусных маршрутов произошел чрезвычайный случай. Как сообщает "Наш город", водитель из последних сил остановил маршрутку с пассажирами и потерял сознание.

По словам пассажиров, бывших в салоне автобуса, водителю стало плохо за рулем. Он успел остановить автобус и мгновенно потерял сознание. Утром водитель проходил предрейсовый медицинский осмотр. И у медиков не было к нему вопросов: давление в норме, жалоб на состояние не было.

Пассажиры вызвали скорую помощь. Врачи предварительно диагностировали у мужчины инсульт. Через что он упал в коме. Однако уже через несколько дней сообщили, что его состояние улучшилось. Поэтому есть надежда, что мужчина выйдет из комы и выздоровеет.

Как уже сообщала Politeka, на Днепропетровщине это уже не первых случай, когда водителю становится плохо за рулем. В январе за рулем автобуса в Кривом Роге скончался водитель. Мужчине стало плохо во время движения транспорта. Однако в салоне не было пассажиров. За три дня до этого в областном центре произошла похожая трагедия. Водитель переполненного автобуса едва успел затормозить, перед тем как потерять сознание. Когда на место происшествия приехали медики скорой помощи они смогли лишь констатировать смерть мужчины.

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