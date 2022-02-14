В Днепре решили судьбу одного из популярных в прошлом кинотеатров "Сич". Об этом сообщили в Facebook-сообществе "BuilDnepr".

Как стало известно, на месте бывшего популярного места отдыха горожан планируют построить многофункциональный торговый центр. Чаще всего кинотеатром " Сич "пользовались местные жители, проживающие на жилом массиве"Тополь-3". Однако более шести лет это помещение не эксплуатируется.

За этот период сменилось несколько владельцев здания бывшего кинотеатра. Но ни один из них не смог вдохнуть в помещение новую жизнь. Поэтому скорее все они были лишь номинальными балансодержателями.

Пока неизвестно, планируется ли реконструкция помещения или же старое здание снесут чтобы построить что-то новое. Именно последний вариант некоторые эксперты считают более приемлемым.

Как уже сообщала Politeka, недавно также решили судьбу печально известного Днепровского долгостроя - гостиницы "Парус". В городском совете Днепра сообщили, что после того, как здание окончательно перешло в собственность города, решено снести ее. Чиновники отмечают, что на этом месте можно будет построить настоящий город в городе с бизнес-школами и бизнес-инкубатором.

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