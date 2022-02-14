Жуткая трагедия произошла в минувшие выходные в Кривом Роге. Как сообщает "24. Днепр", на искусственном водоеме - балка "Калетина"- под лед провалилось двое несовершеннолетних девушек.
Сначала на помощь школьницам бросились местные жители. Двое взрослых также провалились под лед. Впоследствии к ним присоединились и спасатели. Известно, что девушки переходили искусственный водоем по скользкой трубе и не удержались на ней. Одна девочка при падении на лед получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте трагедии.
Другую девочку удалось спасти. Она была экстренно госпитализирована в детскую больницу Кривого Рога. Там медики обнаружили у ребенка сильное обморожение. Первые сутки девочка провела в отделении реанимации, а затем ее перевели в отделение педиатрии. Сейчас врачи оценивают ее состояние как стабильное.
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Для того, чтобы найти тело погибшей девочки были привлечены водолазы. Погибшую нашли через пол часа. ее тело обнаружили на глубине 4 метров. Всего она провела в воде более двух часов.
Все данные о трагедии были переданы правоохранителям. Известно, что окончательные выводы они обнародуют после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.
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